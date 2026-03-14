شرطة دبي: حرصاً على سلامتكم تجنبوا الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام

حذرت شرطة دبي من الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام، مؤكدة أن التعامل مع هذه الأجسام قد يشكل خطراً على السلامة، حتى لو بدت غير ضارة.

وقالت الشرطة إنه يجب ترك التعامل مع الحطام للجهات المختصة، والإبلاغ الفوري عن الموقع عبر الرقم 999 أو من خلال تطبيق شرطة دبي.

