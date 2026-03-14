الفجيرة.. السيطرة على حريق ناتج عن سقوط شظايا دون أية اصابات

نقلاً عن موقع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، أكدت السلطات المختصة في إمارة الفجيرة اندلاع حريق محدود ناتج عن سقوط شظايا، وذلك نتيجة الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الجهات المعنية أن فرق الدفاع المدني في الفجيرة باشرت فوراً التعامل مع الحادث، وتمكنت من السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

ودعت السلطات الجمهور إلى عدم تداول الشائعات أو الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.