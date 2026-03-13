شرطة دبي تحذر من الضجيج والتعديلات غير القانونية بالمركبات

حذّر اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، من السلوكيات المرورية السلبية المتمثلة في إحداث الضجيج بالمركبات وإجراء تعديلات غير قانونية على محركاتها، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل إزعاجاً للمجتمع وتؤثر في الإحساس بالأمن والطمأنينة، ولا تتماشى مع المظهر الحضاري الذي تتميز به إمارة دبي.

وأوضح اللواء سيف المزروعي، أن الضجيج الصادر عن بعض المركبات نتيجة تغيير محرك المركبات أو أنظمة العادم، أو القيادة بطريقة استعراضية، لا يقتصر أثره على الإزعاج فقط، بل قد يرتبط بسلوكيات مرورية خطرة تهدد سلامة مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن شرطة دبي تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على أمن الطرق وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أن الإحصاءات المرورية منذ بداية شهر رمضان المبارك أظهرت حجز 251 مركبة وتسجيل 524 مخالفة مرورية مرتبطة بهذه السلوكيات، منها 220 مخالفة بسبب قيادة مركبة تُسبب ضجيجاً، و304 مخالفة بسبب إحداث تغييرات في محرك المركبة دون ترخيص، لافتاً إلى أنه تم تطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة، إضافة إلى إحالة السائق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكد اللواء سيف المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تكثف حملاتها الميدانية والرقابية لرصد وضبط المركبات المخالفة، مشدداً على أن أي تعديلات على المركبة دون الحصول على الموافقات الرسمية تعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحجز والغرامات المقررة.

ودعا مساعد القائد العام لشؤون العمليات، السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وعدم الانسياق خلف السلوكيات الاستعراضية أو التعديلات غير القانونية التي تتسبب في الضجيج وإزعاج المجتمع، مشيراً إلى أن احترام الأنظمة المرورية يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية لدى السائقين.

كما حث أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية سلبية عبر القنوات الرسمية مثل خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901 أو من خلال خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أمن وراحة المجتمع.