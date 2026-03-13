عبدالله آل حامد : إعلامنا الوطني كتيبة من المرابطين لحماية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن شهر رمضان المبارك هذا العام يمر في ظل ظروف استثنائية تواجهها الدولة نتيجة اعتداءات الغدر الإيرانية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات اليائسة للنيل من أمن الدولة قد تحطمت على صخرة الصمود التي شيدها أبطال القوات المسلحة البواسل.

جاء ذلك في مستهل اللقاء الرمضاني السنوي الذي نظمته الهيئة أمس في فندق رويال أتلانتس بدبي، في إطار حرصها على تعزيز التواصل المستمر مع القيادات الإعلامية.

وأوضح معاليه أن الأبطال قدموا ملحمة بطولية وهم يتصدون بكل كفاءة واقتدار للصواريخ والمسيرات الإيرانية الغادرة، مشيراً إلى أن هذه الاحترافية العالية واليقظة الفائقة التي أظهرها حماة الوطن، هي عقيدة قتالية صلبة وإيمان راسخ بالحق في الدفاع عن السيادة، وشدد معاليه على أن المشاهد البطولية لاعتراض الصواريخ والمسيرات في كبد السماء، بثت في نفوس المواطنين والمقيمين طمأنينة لا تزلزلها التهديدات.

ونوه معالي رئيس الهيئة بالحكمة الراسخة والرؤية البعيدة التي يقود بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، دفة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن القيادة التي تبني الأوطان في زمن الرخاء هي ذاتها التي تعرف كيف تحميها في أوقات التحدي.

ولفت إلى أن منهج سموه في إدارة الأزمات يقوم على بصيرة هادئة وثقة عميقة بقدرة الوطن على تجاوز المحن، وهي رؤية تؤكد أن هذه اللحظات الصعبة ليست سوى محطة عابرة في مسيرة دولة اعتادت أن تحول التحديات إلى فرص للنهوض والتماسك.

وأضاف معاليه أن هذه الحكمة القيادية تمثل في جوهرها بوصلة للإعلام الوطني، ترشده إلى خطاب متزن يبتعد عن الانفعال، ويستند إلى الثقة والوعي، ويخاطب العقول بقدر ما يطمئن القلوب، إيمانا بأن الكلمة المسؤولة في زمن الأزمات قد تكون أحيانا أشد أثرا من ضجيج الأحداث نفسها.

وقال معالي عبد الله آل حامد: "إعلامنا الوطني كتيبة من المرابطين في خنادق الوعي وسياج منيع يحمي الجبهة الداخلية"، وأضاف أن هذا اللقاء يحمل رسالة واضحة مفادها أن الغدر الذي استهدف سماء الدولة لم يزدها إلا تلاحماً، وأن الكلمة المسؤولة في وقت الأزمات هي الرصاصة الأولى في صدر العدوان وتضليله.

وأكد أن طبيعة الصراعات في عالم اليوم لم تعد تقتصر على ميادين القتال التقليدية، بل امتدت بقوة إلى الفضاء الإعلامي، حيث أصبحت الحرب على الوعي لا تقل خطورة عن الحرب بالسلاح، موضحاً أن معركة الكلمة والصورة والمعلومة باتت تشكل جبهة موازية تدور فيها محاولات التأثير والتضليل وبث الشائعات، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية الإعلام الوطني في تحري الدقة وترسيخ الحقيقة وتحصين الرأي العام، وأكد أن الإعلام المهني الواعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل وحماية الوعي الجمعي للمجتمع.

وشدد معاليه على أن هذه الأزمة كانت كاشفا أخلاقيا تهاوت فيه مؤسسات صحفية كبرى من علياء مهنيتها، بعدما فقدت بوصلة الحقيقة وارتدت عباءة الأجندات المشبوهة، وهو ما يعكس إفلاساً قيمياً يوجب على الإعلام الوطني التعامل معه بحذر إستراتيجي، وذلك من خلال المقاطعة المعلوماتية لكل من يحيد عن النزاهة، وعدم منح هذه الأبواق فرصة اختراق الوعي المجتمعي.

وتوجه معاليه إلى فرسان الكلمة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن البصمة الرقمية لكل إماراتي يجب أن تعكس قيم "عيال زايد" في النبل والترفع والثقة بالنفس، محذراً من الانزلاق خلف المهاترات والرد على الحسابات المسيئة التي تقتات على التفاعل، وأوضح أن إماطة الباطل تتم بتجاهله وعدم المساهمة في نشره، مع ضرورة الحذر من تداول أي محتوى مجهول المصدر قد يكون جزءاً من أدوات الحرب النفسية الموجهة.

شهد اللقاء الرمضاني سعادة محمد سعيد الشحي نائب رئيس الهيئة، وسعادة الدكتور جمال الكعبي الأمين العام للهيئة، ولفيف من القيادات الإعلامية في دولة الإمارات ورؤساء التحرير وكبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية العاملة في الدولة، والشركات العاملة في قطاع الإعلام، وعدد من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا اللقاء لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير العمل الإعلامي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، وبناء جسور التعاون بين مختلف المؤسسات العاملة في القطاع، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الإعلامي، وتطوير منظومة العمل الإعلامي في الدولة، وتعزيز دور الإعلام في دعم مسيرة التنمية وترسيخ حضور الدولة على خريطة الإعلام العالمي.

من جانبهم، عبر إعلاميون ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تقديرهم الكبير لبسالة رجال القوات المسلحة ويقظتهم في الدفاع عن الوطن، مشيرين إلى أن ما أظهروه من شجاعة وكفاءة في صد العدوان الإيراني الغادر يجسد أعلى درجات الاحترافية وروح التضحية والانتماء، وأكدوا أن القوات المسلحة حصن منيع وسياج أمان للدولة، وأن ما قدمه الجنود يعكس مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها المؤسسات العسكرية في حماية أمن الوطن واستقراره وصون مقدراته.

كما أكدوا ثقتهم الكاملة في قدرة دولة الإمارات على تجاوز هذه الأزمة بسرعة وثبات، مستندة إلى حكمة قيادتها الرشيدة وقوة مؤسساتها وتماسك مجتمعها والتفافه حول قيادته، مشددين على إدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال هذه المرحلة، في ظل ما تشهده الساحة من انتشار للشائعات ومحاولات التضليل.

وأكد الحضور التزامهم بدورهم في نقل المعلومات الدقيقة وتعزيز الوعي وترسيخ روح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في دعم استقرار المجتمع ومساندة الجهود الوطنية حتى تتجاوز الدولة هذه المرحلة وتعود أكثر قوة وصلابة.