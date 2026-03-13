إقامة دبي توزع 135 ألف وجبة إفطار على العمال ضمن مبادرة "حافلة الخير"

تواصل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تنفيذ مبادرة «حافلة الخير» الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية، في إطار حرصها على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية.

وتأتي المبادرة تقديراً لجهود فئة العمال ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية في إمارة دبي، حيث تعمل فرق من موظفي ومتطوعي «إقامة دبي» على توزيع وجبات الإفطار في عدد من المناطق العمالية في الإمارة، من بينها جبل علي، القوز، مجمع دبي للاستثمار (DIP)، ومحيصنة، في أجواء إنسانية تعكس روح العطاء والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل.

وتمكنت المبادرة حتى الآن من توزيع 135 ألف وجبة إفطار على العمال في مختلف المواقع، ضمن جهود مستمرة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القوى العاملة، بما يسهم في إدخال السعادة إلى نفوسهم وتعزيز قيم التضامن والتكافل المجتمعي.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، أن مبادرة «حافلة الخير» تأتي في إطار التزام إقامة دبي بدعم القوى العاملة وتقديراً لدورها المحوري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن شهر رمضان المبارك يمثل مناسبة لتعزيز قيم العطاء والتراحم بين أفراد المجتمع.

وقال: "نحرص في إقامة دبي على إطلاق وتنفيذ المبادرات الإنسانية التي تعكس روح التضامن والتكافل في مجتمع الإمارات. ومن خلال مبادرة “حافلة الخير” نسعى إلى تقديم الدعم لفئة العمال وإدخال السعادة إلى قلوبهم، تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها إمارة دبي".

وفي هذه المناسبة، عبر عابدين طاهر العوضي، مدير عام "بيت الخير" ، عن اعتزازه بالشراكة الممتدة والفاعلة بين الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي مع الجمعية، قائلاً: "تواصل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي المساهمة في حملاتنا الرمضانية من خلال مبادرتها المتجددة «حافلة الخير» التي تستهدف إفطار العمال وعابري السبيل خلال شهر رمضان المبارك، لتكون إضافة نوعية لمشروعنا السنوي "إفطار صائم" وقد نجحت هذه المبادرة حتى الآن في توزيع 135 ألف وجبة إفطار، لإسعاد العمال الأكثر حاجة للدعم في دبي، وتعزيز قيم التضامن والتكافل وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية.

وأضاف: " سعداء بهذه الشراكة التي تتصدر سلسلة كبيرة من الشراكات الحكومية والخاصة، رسمت مع "بيت الخير" خلال الشهر الفضيل هذه اللوحة الإنسانية الفريدة للعطاء بلا مقابل، وجسدت قيم الإمارات العريقة في إكرام الضيف وإسعاد الزائر والمقيم، ممن يشاركونا مسيرة البناء والنماء نحو مستقبل واعد ومزدهر تصنعه هذه الدولة، التي تقدمت دول العالم في عطائها الإنساني المتميز.

ومن جانبه، قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: "إن تضافر جهودنا مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تأتي تجسيدًا لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء كنهج مؤسسي مستدام، حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى توظيف الإمكانات المشتركة لضمان وصول الدعم الإنساني لمستحقيه بمنتهى الكفاءة والتقدير، معززين بذلك مكانة دبي كمنارة عالمية للتراحم الإنساني."

وأضاف: "نعتز في دبي الخيرية بشراكتنا مع (إقامة دبي) التي تعكس وعيًا عميقًا بالمسؤولية المجتمعية، حيث تمثل (حافلة الخير) جسرًا من الأمل يؤكد أن العمل الإنساني في دولة الإمارات هو ثمرة تلاحم وثيق بين القطاعين الحكومي والخيري، ويهدف إلى إحداث أثر إيجابي ملموس في حياة المستفيدين".

وتجسد مبادرة «حافلة الخير» التزام "إقامة دبي" بدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعزز روح التعاون والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، كما تعكس حرصها على العمل المشترك مع الجهات الخيرية والمتطوعين لنشر ثقافة العطاء وترسيخ قيم الرحمة والتكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك.