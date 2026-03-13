قرقاش: العزلة الدولية لإيران حقيقة و136 دولة تدين عدوانها على "دول التعاون" والأردن

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس دولة الإمارات، أن العزلة الدولية لإيران ليست شعاراً بل واقعاً، مضيفا أن 136 دولة رعت مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يدين العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، في أكبر عدد للدول الراعية لقرار في تاريخ المجلس.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "العزلة الدولية لإيران ليست شعارًا بل واقعًا، 136 دولة رعت مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يدين العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، في أكبر عدد للدول الراعية لقرار في تاريخ المجلس"، مضيفا " إجماعٌ واضح يطالب بوقف هذه الاعتداءات فورًا".