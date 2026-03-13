الشارقة مدينة الأمان.. إجراءات استباقية لتعزيز استقرار الأفراد واستمرارية الخدمات





أكد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن سلامة المجتمع واستقرار الأفراد تأتي على رأس أولويات الإمارة، مشدداً على أن الشارقة تمثل مدينة للأمن والأمان. وفي إطار منظومة الجاهزية المتكاملة وتعزيز السلامة العامة، دعا المكتب الجمهور إلى الحفاظ على الهدوء التام في حال تلقي أي إنذارات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية عبر الهواتف المحمولة.

وأوضح المكتب أن هذه الإجراءات الاحترازية تهدف إلى دعم الاستجابة المنظمة وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة، مشيراً إلى ضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات الوقائية لضمان سلامة الجميع، خاصة لمن يتواجدون داخل المباني (المنازل أو المكاتب).

ودعت الجهات المختصة الأفراد إلى الانتقال للمناطق الداخلية في المباني والابتعاد عن الشرفات، والنوافذ، والحواجز الزجاجية. كما شددت على أهمية الاستماع إلى التنبيهات الصادرة عبر الإذاعات الداخلية للمباني، وتجنب استخدام المصاعد إلا في حالات الضرورة القصوى أو عند صدور تعليمات بذلك.

المسؤولية المجتمعية

وفي إطار الحفاظ على النظام العام، أهاب المكتب الإعلامي بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وانتظار رسالة "انتهاء الخطر" قبل استئناف النشاط المعتاد. كما أكد على أهمية الامتناع عن تصوير مواقع الحوادث أو تداول مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بها، مع ضرورة التواصل الفوري مع غرف العمليات عبر الرقم (999) في حالات الطوارئ فقط.