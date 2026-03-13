رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم خلال اتصال هاتفي مع معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها في ظل ما تشهده من تطورات عسكرية وأمنية خطيرة.

وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية.. مؤكدين أن التصعيد العسكري في المنطقة ينطوي على تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال علاقات البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.