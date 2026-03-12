مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحصل على اعتماد دولي بنسبة 100% في سعادة ورفاهية الموظفين والمتعاملين

في إنجاز جديد يعكس ريادة دبي في تطوير العمل الحكومي وترسيخ أفضل الممارسات العالمية، حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً مؤسسياً نوعياً بحصولها على الاعتماد الكامل بنسبة 100% في مواصفتي IEHWS وIDCXS، الصادرتين عن المعهد الدولي لتجربة المتعامل (ICXI)، والمعتمدتين من جهة الاعتماد الدولية (BSI)، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير تجربة المتعامل وتجربة الموظف ضمن منظومة حكومية متكاملة.

ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة دبي الهادفة إلى ترسيخ نموذج حكومي متقدم يضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ويرتكز على الابتكار الرقمي، وجودة الحياة، وتقديم خدمات حكومية استباقية عالية الكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب التحولات العالمية في إدارة التجارب الحكومية.

محطة مهمة في مسيرة التميز

وفي هذا المناسبة، أكد ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن هذا الاعتماد الدولي يمثل محطة مهمة في مسيرة التميز المؤسسي للمؤسسة.

وقال: "يمثل حصول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على الاعتماد بنسبة 100% في مواصفتي IEHWS وIDCXS شهادة دولية على نضج منظومة العمل المؤسسي، والتزامنا المستمر بوضع الإنسان في صميم جميع عمليات التطوير، سواء من خلال بناء بيئة عمل محفزة للموظفين أو من خلال تطوير تجربة متعامل رقمية متكاملة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات السعادة والرضا."

وأضاف الفلاسي: "أن هذا الإنجاز يعكس حرص المؤسسة على تبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير بيئة العمل وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم توجهات دبي نحو الريادة العالمية في تقديم خدمات حكومية مبتكرة ومستدامة".

أفضل الممارسات الدولية

بدوره قال إلياس كارامبويكيس، المدير التنفيذي التجاري لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "إن تعزيز تجربة العملاء والموظفين في أي مؤسسة يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لجميع من يتعامل معها. ومن خلال التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، أثبتت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامها بتطوير أسلوب تقديم خدماتها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحقيق التوازن بين تقديم تجربة متعامل سلسة وتعزيز رفاهية الموظفين."

وأضاف: "تدرك المؤسسة أن تمكين الموظفين وتعزيز رفاههم في بيئة العمل يسهمان في تحقيق نتائج أفضل للمجتمع. ومن خلال ترسيخ هذه الممارسات ضمن عملياتها المؤسسية، تواصل المؤسسة بناء ثقافة التميز، والمضي قدماً في رسالتها لدعم مجتمع مستدام واقتصاد أكثر ازدهاراً."

مواصفات عالمية

وتُعد مواصفتا IEHWS وIDCXS من أبرز المواصفات الدولية المتخصصة في مجالات تجربة الموظف وتجربة المتعامل؛ حيث تركز IEHWS على تطوير بيئة عمل إيجابية ومستدامة تعزز رفاهية الموظفين وترفع مستويات الرضا الوظيفي، فيما تُعنى IDCXS بتطوير وحوكمة تجربة المتعامل الرقمية من خلال تصميم تجارب متكاملة وقياس الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة عبر القنوات الرقمية المختلفة.

وتعد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأول جهة إسكانية، تحصل على مواصفتي IEHWS وIDCXS معاً بنسبة تقييم كاملة بلغت 100%، ما يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه المؤسسة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية. ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الإسكانية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتحسين بيئة العمل الداخلية، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي ويعزز مكانة دبي كنموذج عالمي في تطوير الخدمات الحكومية التي تتمحور حول الإنسان.

تكامل بين القطاعات

ويأتي هذا الاعتماد الدولي ثمرة لتكامل الجهود بين مختلف القطاعات والإدارات في المؤسسة، واعتماد نهج التحسين المستمر، وتبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والابتكار المؤسسي، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ ثقافة التميز والاستدامة المؤسسية في تطوير الخدمات الإسكانية.