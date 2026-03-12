قرقاش: الإمارات تقف اليوم في موقفٍ صلبٍ وثابت في مواجهة العدوان الإيراني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس دولة الإمارات، أن الحروب ارتبطت عبر التاريخ بالإشاعات ومحاولات التشويش، فالحذر منها مسؤولية وطنية، مضيفا أن الإمارات تقف اليوم في موقفٍ صلبٍ وثابت في مواجهة العدوان الإيراني، ومع هذا الصمود تبرز مسؤوليتنا الإعلامية والمجتمعية في التصدي لإشاعات العدو ومنع ترويجها.

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "نحن اليوم على اعتاب تجاوز حاسم لهذه الأزمة، فلا تتركوا مجالًا للإشاعات أن تشوّش أو تهوّل".