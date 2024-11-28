الإمارات تشارك في اجتماع "الوزاري العربي للمياه" بالأردن

شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في اجتماع الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي عقد أمس في المملكة الأردنية الهاشمية.

ترأس وفد الدولة، سعادة أحمد الكعبي وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.

واستعرض سعادة الكعبي، في كلمته، جهود الإمارات في مواجهة ندرة المياه، من خلال تطوير إستراتيجية وطنية للأمن المائي 2036، وبرامج مبتكرة لإدارة الطلب والإمداد المائي، وتعزيز استخدام تقنيات التحلية الحديثة وإعادة استخدام المياه المعالجة، مؤكدا التزام الإمارات بدعم الجهود العربية والدولية لمجابهة ندرة المياه لتحقيق الأمن المائي وأهداف لتنمية المستدامة.

وتم خلال الاجتماع استعراض “مبادرة محمد بن زايد للماء”، التي تهدف إلى تسريع الابتكارات في إيجاد حلول لمشكلة ندرة المياه وتعزيز تقنيات التحلية لضمان وصول عادل ومستدام إلى المياه النظيفة في جميع أنحاء العالم، وتم الإشارة إلى استضافة دولة الإمارات بالتعاون مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر 2026 بهدف المساهمة في تسريع العمل العالمي نحو أهداف التنمية المستدامة للهدف السادس حول المياه.

وعرضت شركة طاقة لحلول المياه، تجربة دولة الإمارات الرائدة في إدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة.