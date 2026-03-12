وصول أولى مساعدات "جسر حميد الجوي" إلى قطاع غزة





وصلت أولى المساعدات الإنسانية ضمن "جسر حميد الجوي" إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وضمن عملية "الفارس الشهم 3".

تأتي هذه المساعدات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتقديم الدعم الإغاثي العاجل للأسر المتضررة.

وتشمل المساعدات طرودا غذائية ومواد صحية ومستلزمات للأطفال والنساء واحتياجات أساسية، في تأكيد جديد على نهج دولة الإمارات الراسخ في مد يد العون وتخفيف معاناة الأشقاء.