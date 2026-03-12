«نعمة» تنسق مع 84 جهة ضيافة لإعادة توزيع فائض الطعام خلال رمضان

أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» عن تعاون مع قطاع الضيافة في الدولة، بهدف ترسيخ إنقاذ فائض الغذاء كممارسة تشغيلية معيارية. وستسهم أكثر من 84 جهة في قطاع الضيافة خلال شهر رمضان المبارك 2026 بإعادة توجيه وجبات فائض غير مستهلكة من بوفيهات الإفطار إلى شبكة موسعة من «ثلاجات نعمة المجتمعية» على مستوى الدولة.

وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات أمين عام لجنة مبادرة «نعمة»: «تطور تعاوننا مع قطاع الضيافة ليصبح منظومة تشغيلية متكاملة قائمة على شراكات مؤثرة، ومستندة إلى البيانات، ومن خلال دمج «ثلاجات نعمة المجتمعية» وتطبيق إطار عمل «صفر هدر غذائي» ضمن العمليات اليومية للفنادق، نؤكد أن هذا التعاون قادر على ترسيخ ممارسات آمنة ومستدامة وعلى نطاق واسع لإنقاذ فائض الغذاء، ويعزز هذا التحول مكانة قطاع الضيافة شريكاً استراتيجياً رئيسياً في تحقيق الهدف الوطني بخفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030».

وشهدت مبادرة «ثلاجات نعمة المجتمعية» نمواً متسارعاً في عدد الوجبات التي تم إنقاذها، حيث ارتفع العدد من 3,132 وجبة في عام 2023 إلى 39,000 وجبة في عام 2025، ومع مشاركة 31 فندقاً في دبي، و46 فندقاً في أبوظبي خلال شهر رمضان الحالي، يتجه البرنامج نحو تحقيق أرقام قياسية جديدة من حيث كميات الغذاء المستردة.

ومن أبرز عوامل نجاح البرنامج هذا العام توزيع «ثلاجات نعمة المجتمعية» في مواقع تشهد إقبالاً كبيراً لضمان وصول الغذاء إلى أكبر قدر ممكن من الفئات المستحقة.

وتشمل هذه المواقع: مول الإمارات (ثلاجتان)، ومركز ديرة سيتي سنتر، ومستشفى ميديكلينيك شارع المطار، و«مول» المركز التجاري العالمي أبوظبي (ثلاجتان)، ومجمعات الدار السكنية (ثلاجتان)، وفندق إرث، ومستشفى NMC رويال - مدينة خليفة.

وبعد توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة «نعمة» الشهر الماضي، ستتولى شركة «إيه دي إن إتش» للتموين تسهيل جمع فائض الطعام من مطابخها المركزية، كما ستدعم توفير الثلاجات في مواقع العملاء الرئيسية لضمان حفظ الغذاء وإعادة توزيعه بكفاءة.