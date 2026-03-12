رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الروسي هاتفياً التطورات الأمنية والعسكرية المتصاعدة في المنطقة

سموه وبوتين يؤكدان ضرورة تغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا العالقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من قادة الدول الصديقة هاتفياً الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكدين أن احتواء التصعيد يمثل أولوية قصوى.

كما دعا سموه وقادة الدول الصديقة إلى تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط بما يجنبها مزيداً من الأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

روسيا

وتفصيلاً، تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله التطورات الأمنية والعسكرية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة، وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة بما يحفظ أمنها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.

صربيا

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان ألكسندر فوتشيتش خلال الاتصال الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، مؤكداً أن الهجوم يشكل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم.

وجدد تضامن صربيا الكامل مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة ألكسندر فوتشيتش لموقف صربيا الداعم لدولة الإمارات وتضامنها معها.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية، واللجوء إلى الحوار الجاد، والحلول الدبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجنّبها مزيداً من الأزمات.

إيرلندا

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من مايكل مارتن رئيس وزراء جمهورية إيرلندا، بحثا خلاله المستجدات في المنطقة في ظل التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي.

وعبر رئيس الوزراء الإيرلندي، خلال الاتصال، عن إدانته للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن بلده مع الدولة في كل ما تقوم من إجراءات لحماية سيادتها واستقرارها وأمنها.. كما أدان الاعتداء على قنصلية الإمارات في كردستان العراق وما يمثله من انتهاك لقواعد حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمايكل مارتن لما أبداه من دعم لدولة الإمارات وتضامن معها.

وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية تفادياً لمزيد من التهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.