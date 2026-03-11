عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية ألمانيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي يوهان فاديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، بما يدعم تطلعات البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما استعرض الجانبان مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي، ودورها المهم في تعزيز العلاقات الراسخة والشراكات الفاعلة بين البلدين.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تشهده من نمو في مختلف القطاعات، انطلاقاً من حرص البلدين على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعبيهما.

كما بحث الجانبان تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وجدد معالي يوهان فاديفول التأكيد على تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة معالي يوهان فاديفول، التي جاءت تجسيداً لعمق علاقات الصداقة بين البلدين، وللتأكيد على تضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحلول الدبلوماسية والحوار البنّاء لحل الأزمات العالقة، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة.