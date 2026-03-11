"مجموعة أمنيات" تساهم بـ 5 ملايين درهم في حملة "حد الحياة"

أعلنت "مجموعة أمنيات"، عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وجاء الإعلان عن مساهمة "مجموعة أمنيات" في الحملة، خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في فندق أرماني دبي في برج خليفة يوم الأحد الماضي، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع سعادة بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

وقال مهدي أمجد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أمنيات"، إن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تعبر عن ريادة دولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني، وإدراكها العميق لأهمية العطاء في تحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً، ومنح أطفالها فرصاً حقيقية للحصول على الغذاء لحمايتهم من خطر الجوع.

وأضاف أن مساهمة المجموعة في الحملة الرمضانية الجديدة، تعكس التقدير الكبير لهذه المبادرة الإنسانية الكريمة، بأهدافها النبيلة، ورؤيتها الشاملة، وتركيزها على إنقاذ الأطفال الذين يواجهون نقصاً حاداً في التغذية، كما يجسد دعم المجموعة للحملة، حرصها على تعزيز تعاونها مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، وتركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.