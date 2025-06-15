"الختم الفلكي" يرصد ظاهرة انفجار نجم من سماء الإمارات

رصد مرصد الختم الفلكي مساء أمس ظاهرة فلكية تم اكتشافها يوم 12 يونيو الحالي تتمثل بظهور نجم لامع في السماء تمت تسميته “AT 2025nlr” وهو يقع في مجموعة "السبع" الواقعة في النصف الجنوبي من السماء ويعتقد بأنها ظاهرة "نوفا" أي انفجار لأحد النجوم.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مرصد الختم الفلكي إن التوقعات المبدئية تشير إلى أن هذا النجم يقع قريبا منا في مجرة درب التبانة وما يميز هذه الظاهرة أن لمعان النجم حاليا كبير نسبيا إذ أنه من القدر الثامن وهذه ظاهرة لا تتكرر كثيرا وهذا يعني أنه يمكن رؤية النجم باستخدام منظار صغير من مكان مظلم.

وأضاف أن مرصد الختم الفلكي تلقى طلبا مساء أمس من أحد المراصد العالمية لرصد النجم وإجراء أرصاد ضوئية له لتحديد لمعانه وذلك باستخدام عدة مرشحات ضوئية واستجابة لذلك وجه مرصد الختم الفلكي تلسكوبه الرئيس نحو النجم، وأجريت له عدة أرصاد ضوئية وقد وجد بأنه يلمع بالقدر 7.7 باستخدام مرشح تحت أحمر وبالقدر 8.2 بمرشح أخضر وبالقدر 8.3 بمرشح أزرق وتمت إرسال هذه النتائج إلى جهات عالمية تعنى بمتابعة هذه الظواهر.

وأشار إلى أن هناك اهتماما عالميا بالظاهرة وطلب من المراصد العالمية رصد النجم لمدة عشرين يوما من الآن مع ضرورة إرسال النتائج بشكل عاجل لما تشكله هذه الأيام الأولى للظاهرة من أهمية علمية في تحليل وفهم الظاهرة بشكل دقيق.

وقال تبرز أهمية موقع مرصد الختم كون الظاهرة في منطقة بعيدة نسبيا في نصف الكرة الجنوبي وبالتالي لا يمكن رصد الظاهرة من شمال الكرة الأرضية ومنها أوروبا ومعظم الولايات المتحدة حيث تتواجد الكثير من المراصد الفلكية.

وأضاف “ تم اكتشاف هذا النجم من قبل برنامج عالمي باسم ”All Sky Automated Survey for SuperNovae [ASAS-SN]" وبرنامج المسح الآلي الشامل للسماء لرصد المستعرات العظمى وهو برنامج آلي لرصد المستعرات العظمى “السوبرنوفا” وغيرها من الظواهر الفلكية العابرة ويقوده فريق من علماء الفلك في جامعة ولاية أوهايو ويضم البرنامج 20 تلسكوبًا روبوتيا موزعة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي ويستطيع مسح السماء بأكملها تقريبًا مرة واحدة يوميًا.