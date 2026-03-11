رئيس الدولة يبحث وقادة دول هاتفياً الاعتداءات الإيرانية السافرة

الرئيس الألماني يشكر رئيس الدولة لاهتمام الإمارات بالرعايا الألمان وحرصها على سلامتهم

رئيس إقليم كردستان العراق يدين الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من قادة الدول الصديقة هاتفياً الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكدين أن احتواء التصعيد يمثل أولوية قصوى.

كما دعا سموه وقادة الدول الصديقة إلى تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط بما يجنبها مزيداً من الأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ألمانيا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس اتصالاً هاتفياً من الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، تناولا خلاله التطورات الإقليمية في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور فرانك فالتر شتاينماير خلال الاتصال تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، معرباً عن إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة والتي تمثل انتهاكاً لسيادتها والقوانين الدولية.

كما أعرب عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بالرعايا الألمان والمقيمين فيها وحرصها على ضمان سلامتهم وتسهيل إجراءاتهم خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد الجانبان أن احتواء التصعيد يمثل أولوية قصوى، داعيين إلى تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط بما يجنبها مزيداً من الأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

غامبيا

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا.. أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب آداما بارو عن تضامن غامبيا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة آداما بارو لموقف غامبيا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار الجاد والمسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة تجنباً لمزيد من التصعيد في المنطقة وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ليبيريا

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من جوزيف نيوما بواكاي، رئيس جمهورية ليبيريا، بحثا خلاله التطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وعبر بواكاي خلال الاتصال عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن ليبيريا مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الليبيري لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة لمنع توسيع الصراع ولما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

كردستان العراق

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من نجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق.

وأكد نجيرفان بارزاني أن الهجوم على قنصلية الإمارات يشكل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، وتصعيداً خطيراً يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.