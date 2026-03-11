إدانات خليجية وعربية واسعة لاستهداف قنصلية الإمارات في كردستان

توالت ردود الأفعال المنددة باستهداف قنصلية دولة الإمارات في كردستان العراق، باعتباره انتهاكاً جسيماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة الدبلوماسيين، مع الإعراب عن كامل التضامن مع الإمارات، ورفض كل أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق.

وأكد معاليه أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة الدبلوماسيين والعاملين في تلك البعثات، مشدداً على وقوف مجلس التعاون وتضامنه مع دولة الإمارات ضد هذا الاعتداء، ورفضه لكل أشكال العنف والإرهاب، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رسالة من معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أكد فيها وقوف البرلمان العربي التام إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضامنه الكامل معها في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية.

وأدان اليماحي في رسالته بأشد العبارات هذه الاعتداءات التي تستهدف دولة الإمارات، مؤكداً رفض البرلمان العربي لهذه الممارسات، التي تمثل انتهاكاً جسيماً لسيادتها الوطنية وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الاعتداءات تعكس نهجاً مرفوضاً من التصعيد والممارسات العدائية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مبيناً أنها تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأوضح أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتقوض أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد معالي محمد أحمد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل لكل الإجراءات، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية أمنها الوطني ومقدرات شعبها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

كما أعرب عن إشادة البرلمان العربي بعزيمة القوات المسلحة الإماراتية في التصدي لهذه الاعتداءات بكل حزم واقتدار.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإيرانية يمثل تهديداً للأمن القومي العربي، ويقوض فرص الاستقرار الإقليمي، ما يستدعي موقفاً عربياً ودولياً حازماً يضع حداً لهذه الممارسات، ويلزم باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على السيادة المتساوية بين الدول، وعدم المساس بوحدة وسلامة أراضيها.

واختتم رسالته بالإعراب عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة بدوام الأمن والاستقرار والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.

انتهاك صارخ

إلى ذلك، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيرة، والذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق، باعتباره انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقيتي جنيف لعام 1949، وفيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكدت الخارجية البحرينية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان محاسبة المتسببين، ووقف العمليات الإرهابية والعدائية الآثمة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

استنكار

كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الهجوم، الذي استهدف مبنى القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا الهجوم يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وسائر الاتفاقيات الدولية، وأعربت عن تضامن دولة الكويت ووقوفها بجانب دولة الإمارات.

موقف

في السياق، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق، وعدته عملاً مرفوضاً يشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي، ويقوض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض لكل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة.

رفض

وأعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم، وما يشكله من انتهاك للقوانين والأعراف الدبلوماسية التي تكفل حماية البعثات والمقار الدبلوماسية.

وأكدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها مع دولة الإمارات، وما تتخذه من إجراءات لحفظ بعثاتها الدبلوماسية وأمنها واستقرارها، مجددة موقفها الرافض لكافة أشكال العنف مهما كانت دوافعه.

إدانة

بدورها، أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة تؤكد أن تكرار استهدافات المباني الدبلوماسية يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وتشدد على أهمية احترام حرمة مباني البعثات الدبلوماسية. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات.

تضامن

كما أدان الأردن بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقار البعثات الدبلوماسية وأعضائها، ‏كما أكدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات.