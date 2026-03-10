طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية – شمالية شرقي، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 05:32 والجزرالأول عند الساعة 72:12، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا قد يضطرب أحياناً في الصباح، ويحدث المد الأول عند الساعه 16:10 والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الأول عند الساعة 08:41 والجزر الثاني عند الساعة 20:35.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 20 90 35

دبي 29 21 80 35

الشارقة 28 20 85 30

عجمان 27 22 85 40

أم القيوين 28 19 90 45

رأس الخيمة 29 20 85 40

الفجيرة 27 21 85 45

العـين 32 19 60 25

ليوا 33 18 90 30

الرويس 28 21 80 45

السلع 28 20 85 45

دلـمـا 26 21 90 50

طنب الكبرى 27 23 85 55

طنب الصغرى 27 23 85 55

أبو موسى 27 23 85 55