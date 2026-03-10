الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و 26 طائرة مسيرة

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (10 مارس 2026) 9 صواريخ باليستية حيث تم تدمير 8 صواريخ باليستية، فيما سقط 1 صاروخ باليستي في البحر، كما تم رصد 35 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 26 طائرة مسيرة، بينما سقطت 9 طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 262 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 241 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 19 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة. كما تم رصد 1475 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1385 منها، فيما وقعت 90 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و122 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، والفلسطينية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.