"إينوك" تساهم في حملة "حد الحياة" بمبلغ 5 ملايين درهم

تجاوباً مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، أعلنت مجموعة "اينوك" الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تبرعها بمبلغ 5 ملايين درهم في للمساهمة في تحقيق مستهدفات الحملة الرمضانية الجديدة.

وتسعى حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للمشاركة في تحقيق مستهدفاتها النبيلة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتركز الحملة الإنسانية العالمية، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

هدف مشترك

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك": "تجاوباً مع حملة (حد الحياة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، تفخر مجموعة (إينوك) بتقديم مساهمة قدرها 5 ملايين درهم دعماً للمجتمعات حول العالم في شهر رمضان المبارك. ومن خلال الجهود المشتركة للشركاء، تساهم هذه المبادرة الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات في توحيد جهود الحكومات والمنظمات العالمية والقطاع الخاص حول هدف مشترك يتمثل في تسريع وتيرة العمل لمكافحة جوع الأطفال".

وأضاف: "تعكس مساهمتنا هذه التزام (إينوك) الراسخ بدعم المجتمعات وتعزيز المبادرات الإنسانية المؤثرة التي تُحدث تغييراً مستداماً في حياة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم."

ويعد الإعلان عن هذه المساهمة تأكيداً جديداً على حرص "إينوك" على مواصلة أداء دور فاعل في مساندة المبادرات الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعزز مكانة المجموعة كمؤسسة مسؤولة تسعى إلى إحداث أثر مستدام طويل الأمد.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.