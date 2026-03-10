توثيق ضحايا الكلمة.. أسماء 262 صحفياً قتلوا في غزة خلال الحرب

رغم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة بعد أكثر من عامين من النزاع، تظل الأوضاع في القطاع مأساوية، وسط استمرار القيود الإسرائيلية التي تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام الأجنبية.

وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن الحكومة الإسرائيلية لجأت إلى أساليب مثل التجويع للضغط على سكان القطاع، في حين يظل الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام الفلسطينية المصدر الميداني الرئيس لنقل ما يحدث داخل غزة.

ووفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، قُتل منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 وما تبعه من عمليات عسكرية إسرائيلية أكثر من 72 ألف فلسطيني، من بينهم 262 صحفياً وعاملاً في الإعلام على الأقل، ويؤكد الاتحاد أن هذه الحصيلة تمثل مستوى مرتفعاً وغير مسبوق من الخسائر في صفوف العاملين في الإعلام مقارنة بسياقات نزاع أخرى.

الملاحقة القانونية والدور الدولي

خلال الأشهر الماضية، جمع الاتحاد الدولي للصحفيين أدلة تشير إلى احتمال أن الجيش الإسرائيلي استهدف صحفيين بشكل متعمد في عدد من الحالات، وقد أُدرجت بعض هذه الوقائع في ملف شكوى مقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان دعا في 20 مايو 2024 إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات إسرائيلية وقيادات من حركة "حماس"، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

منذ بداية الهجوم، طالب الاتحاد بالإفراج عن جميع الرهائن وفتح قطاع غزة أمام المراسلين الدوليين، مؤكدًا على ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي الذي يفرض حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

دعم الصحفيين في الميدان

وعمل الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل وثيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين (PJS) لدعم العاملين في الميدان. ووفق ما ذكر الاتحاد، ساهم صندوق السلامة الدولي في توفير معدات طبية، وبطاريات، وطعام، ووقود، وملابس، وخيام للصحفيين في غزة، لضمان استمرار تغطيتهم الميدانية رغم المخاطر والقيود المستمرة.

قائمة الضحايا من الإعلاميين (موثقة من قبل IFJ)

يعمل الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، وفق ما يعلنه، بشكل وثيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين (PJS) للتحقق من المعلومات بشكل مستمر.

وفيما يلي تفصيل لأعداد الضحايا وتوثيق لأسماء من قضوا، استناداً إلى ما أورده الاتحاد:

