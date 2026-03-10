حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. باتت منظومة الوقف في دبي تمثل نموذجاً رائداً للعمل الخيري

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باتت منظومة الوقف في دبي تمثل نموذجاً رائداً للعمل الخيري وتعكس رؤية دبي في ترسيخ ثقافة العطاء المستدام وتعظيم أثره الاجتماعي والاقتصادي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بنتائج تقرير الأصول الوقفية في دبي لعام 2025 الذي أظهر نمواً ملحوظاً في قيمة الأصول الوقفية، التي بلغت 13.5 مليار درهم، مسجلة نسبة زيادة بلغت نحو 22% مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة الأصول 11.1 مليار درهم، ما يعكس الثقة المتنامية بمنظومة الوقف ودورها الحيوي في المجتمع.