عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الألماني يبحثان تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على الإمارات ودول المنطقة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي يوهان فاديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتأثيراتها في أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

كما استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي يوهان فاديفول علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الألمانية تشهد نمواً متواصلاً يستند إلى رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار ودعم مسارات التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن ما تشهده هذه الشراكة من تطور يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين الصديقين.

حضر اللقاء، معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، وسعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.