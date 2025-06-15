مكتوم بن محمد يطلق التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024، وذلك تأكيداً لنهج الشفافية في تقييم الأداء وترسيخ العدالة الناجزة، مؤكداً مواصلة العمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز كفاءة القضاء وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في سيادة القانون.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أطلقنا التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024، تأكيداً لنهج الشفافية في تقييم الأداء وترسيخ العدالة الناجزة. شهدت منظومتنا القضائية تطوراً لافتاً، حيث تجاوز عدد الطلبات الذكية 1.5 مليون طلب، وبلغت قيمة التسويات 36.2 مليار درهم، والمبالغ المسددة في ملفات التنفيذ 9.3 مليار درهم".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "نواصل العمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز كفاءة القضاء وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في سيادة القانون".