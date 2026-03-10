السعودية والكويت وعُمان وقطر تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي قواتنا المسلحة

قدمت مواساتها إلى أسرتي الشهيدين سعيد راشد البلوشي وعلي صالح الطنيجي

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لحكومتي وشعبي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية، سائلة الله لهم الرحمة والمغفرة، ولذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها تضامن المملكة العربية السعودية مع الإمارات والكويت في هذا المصاب، ووضعها إمكاناتها كافة لمساندتهما في كل ما تتخذانه من إجراءات، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس، تعازي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، في استشهاد منتسبي القوات المسلحة النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي، والملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي، إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أدائهما واجبهما الوطني في الدولة.

وأعرب الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، مؤكداً تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم.

كما تقدم معاليه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل سوء.

كما أعربت سلطنة عُمان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة، أثناء أدائهما مهامهما الوطنية.

وعبّرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان في بيان لها أمس عن تضامن السلطنة مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي أمس، تعازي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، في استشهاد منتسبي القوات المسلحة النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي، والملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي، إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أدائهما واجبهما الوطني في الدولة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، مؤكداً تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم.

كما تقدم معاليه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل سوء.

كما أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس، تضامن دولة قطر الكامل مع الإمارات في هذا المصاب الأليم، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

كما تقدمت الوزارة بخالص تعازي دولة قطر إلى أسرتي الشهيدين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل سوء.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت عن استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية، بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهما الوطني بالدولة، أمس.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.