وكيل وزارة الدفاع يزور قوة الشرطة ويطلع على مستوى الجاهزية

زار معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، قوة الشرطة في الوحدات الميدانية والتخصصية، وذلك في إطار متابعة مستوى الجاهزية والاطلاع على سير العمل والمهام التي تنفذها الوحدات المختلفة، بحضور معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديري قطاعات الشرطة.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح حول آليات العمل الميداني والاختصاصات العملياتية التي تضطلع بها قوة الشرطة، والجهود المبذولة في تعزيز الكفاءة والجاهزية للتعامل مع مختلف المهام والواجبات، بما يسهم في دعم منظومة الأمن والاستقرار.

وأشاد وكيل وزارة الدفاع بما لمسه من مستوى متقدم في الجاهزية والانضباط والكفاءة لدى منتسبي قوة الشرطة، مثمناً جهودهم في أداء واجباتهم بكل تفانٍ وإخلاص، ومؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات والمهارات بما يعزز الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات والمهام.