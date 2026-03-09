رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان خلال اتصال هاتفي التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري على الأمن الإقليمي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية..تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد معاليه خلال الاتصال إدانة ألمانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة..مؤكداً موقف بلده المتضامن مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها سلامة أراضيها ومواطنيها..مشيراً في هذا السياق إلى استدعاء وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني لتأكيد إدانتها الاعتداءات غير المبررة على دول المنطقة .

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، معالي فريدريش ميرتس لموقف ألمانيا الداعم وتضامنها مع دولة الإمارات خلال هذه الظروف.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط بما يحفظ أمنها واستقرارها ويجنبها مزيداً من الأزمات.