الدفاعات الجوية الإماراتية تدمر 12 صاروخاً باليستياً و17 "مسيرة" إيرانية

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (9 مارس 2026) 15 صاروخا باليستيا حيث تم تدمير 12 صاروخا باليستيا، فيما سقطت 3 صواريخ باليستية في البحر، كما تم رصد 18 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 17 طائرة مسيرة، بينما سقطت 1 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 253 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 233 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 18 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة، كما تم رصد 1440 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1359 منها، فيما وقعت 81 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات 4 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و117 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، والفلسطينية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.