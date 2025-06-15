"طرق دبي" توقع اتفاقية مع أوبر وWeRide لتشغيل سيارات ذاتية القيادة

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة أوبر تكنولوجيز Uber Technologies, Inc، أكبر منصة تقنية للتنقل والتوصيل في العالم، وشركة WeRide، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا القيادة الذاتية، يتم بموجبها بدء التجارب التشغيلية لمركبات ذاتية القيادة، التي ستدخل حيّز التنفيذ التجاري عبر منصة أوبر في دبي في وقت لاحق من هذا العام، مع وجود مشغِّل أمان في المرحلة الأولية، تمهيداً لإطلاق خدمة تجارية بالكامل بدون سائق في عام 2026.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات "يُجسّد تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي خطوة نوعية نحو مستقبل التنقل الذكي والمستدام، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله) في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وكذلك تحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم يسهم في ترسيخ موقع الإمارة فـي تطبيق حلول النقل المتقدمة والمستدامة، وتطبيق تقنيات فائقة التطوّر، واحتضان التجارب الخاصة بتطبيق حلول التنقّل المبتكرة".