أحمد بن سعيد: زايد ترك إرثه في القلوب فأثمر خيراً يمتد من الإمارات إلى العالم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن إرث العطاء الذي تركه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه سيبقى نهجاً راسخاً يوجه مسيرة العمل الإنساني في الإمارات.

وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «نستذكر قائداً علّمنا أن السعادة الحقيقية هي في إسعاد الآخرين، ترك إرثه في القلوب، فأثمر خيراً يمتد من الإمارات إلى العالم.

ويذكرنا أن العطاء ليس فعلاً عابراً، بل نهج حياة، لتبقى الإنسانية بوصلتنا وهويتنا المتفردة، ويبقى الخير حاضراً في كل مبادرة، وفي كل يد تمتد بالعون، وكل قلب يختار الرحمة طريقاً.

وأضاف سموه: «إرث زايد الخير مسيرة مستمرة وأثر لا ينقطع بإذن الله».