أنور قرقاش: قيم زايد ستظل مصدر قوة وثبات لدولة الإمارات

وقال معاليه: «كم كان الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، فخوراً بالإمارات في هذه اللحظة؛ فخوراً بقيادتها وشعبها وهي تواجه العدوان الإيراني بصلابة وقدرة ووحدة. هذا الوطن الذي غرس قيمه سيبقى ثابتاً، متماسكاً، واثقاً بنفسه في مواجهة التحديات».