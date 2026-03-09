«إقامة دبي» تجسّد قيم العطاء بمبادرات مجتمعية وإنسانية

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني عدداً من المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بمشاركة المتطوعين في توزيع المير الرمضاني على القوى العاملة لإدخال السعادة إلى نفوسهم، وتعزيز قيم التكافل والتراحم خلال الشهر الفضيل.

كما شارك المتطوعون برفقة أسرهم في توزيع وجبات الإفطار، في أجواء تعكس روح العمل التطوعي والتعاون المجتمعي.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة مهمة لاستلهام القيم الإنسانية التي غرسها القائد المؤسس، والتي أصبحت نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات ومكوناً أساسياً في مختلف مجالات العمل الحكومي والمجتمعي.

وقال: «إن النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيبقى مصدر إلهام للأجيال، ودافعاً لمواصلة المبادرات الإنسانية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التكافل والتراحم في المجتمع».