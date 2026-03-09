حمد الشرقي: الإعلام الإيجابي شريك لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الطمأنينة

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، نخبة من الإعلاميين على مستوى الدولة، إلى جانب جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وشدد سموه على أهمية التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع المحتوى المتداول عبر المنصات المختلفة، والتثبت من مصداقية المعلومات قبل نشرها أو تداولها، لا سيما في ظل سرعة انتشار الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الإعلام الإيجابي سيظل شريكاً أساسياً في تعزيز الطمأنينة المجتمعية وترسيخ الوعي العام.

وأكد سموه أن الإعلام في عصرنا الراهن بات إحدى أهم أدوات القوة الناعمة، لما يؤديه من دور محوري في نقل المعرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب إسهامه في ترسيخ قيم المسؤولية المهنية والشفافية في تناول مختلف القضايا والشأن العام، مشدداً على أن الإمارات بقيادة حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسخت قيم الحرية الإعلامية والمسؤولية المضاعفة من قبل رجال الإعلام.

وأشار سموه إلى أن الإعلام المسؤول يشكل ركيزة أساسية في تقديم المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة، وشرح الحقائق بموضوعية بعيداً عن التهويل أو الانسياق وراء الشائعات، الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع بمصادر المعرفة، ويرسخ حالة من الطمأنينة والاستقرار في الوعي العام.