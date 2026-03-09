شيخة بنت سيف: تمكين المرأة نهج وأسلوب حياة في الإمارات

أكدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أن يوم المرأة مناسبة عالمية للاحتفاء بدور المرأة ومكانتها، والتقدير لعطائها الإنساني المتجذّر، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة التي جعلت من تمكين المرأة نهجاً راسخاً ومن الإنسانية أسلوب حياة.

وأشادت الشيخة شيخة بنت سيف بالدور التاريخي والإنساني الرائد الذي أرسته سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي كانت ولا تزال أيقونة عالمية في دعم المرأة وتمكينها، ومرجعية إنسانية ألهمت أجيالاً من النساء ليكنّ في طليعة العمل الخيري والاجتماعي والإنساني، مشيرةً إلى أن بصمتها الراسخة شكّلت الأساس المتين الذي انطلقت منه المرأة الإماراتية بثقة ومسؤولية نحو خدمة الإنسان أينما كان.

ولفتت إلى أن الإمارات، بقيادتها الحكيمة، نجحت في تحويل العمل الإنساني إلى ثقافة مجتمعية متكاملة، كانت المرأة في قلبها وروحها، مشيرةً إلى أن ما تقدمه النساء في المؤسسات الإنسانية، وفي مقدمتها مؤسسة «تحقيق أمنية»، هو امتداد طبيعي لنهج دولة جعلت الإنسان أولاً، والرحمة أساساً، والعطاء بلا حدود. واختتمت الشيخة شيخة بنت سيف تصريحها بالتأكيد أن المرأة ستبقى ضمير العمل الإنساني ونبضه، وأن تمكينها ودعم رسالتها هو استثمار في مستقبل أكثر عدلاً ورحمة، حيث تتكامل القيم الإنسانية مع روح رمضان، لتصنع في الإمارات نموذجاً مضيئاً للخير الإنساني المستدام.