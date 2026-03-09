طحنون بن زايد: الإمارات ماضية في مسيرتها الإنسانية الرائدة

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الإمارات ماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مسيرتها الإنسانية الرائدة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر القيم النبيلة التي أرسى دعائمها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت العطاء نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات.. الإمارات ماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في مسيرتها الإنسانية الرائدة، لترسخ حضورها العالمي في ميادين الخير، وتمتد أياديها بالعون والمساندة إلى الشعوب حول العالم، وفاء لمبادئها الراسخة وقيمها الأصيلة».