ذياب بن محمد: ماضون على خطى زايد الخير والعطاء

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن يوم زايد للعمل الإنساني يُكرس القيم الإنسانية السامية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومبادئه النبيلة نحو بذل الخير والعطاء.

وقال سموه: يطل علينا يوم زايد للعمل الإنساني عاماً بعد عام ونحن ماضون على خطى «زايد الخير والعطاء» بإحياء قيمه ومبادئه الرفيعة في العمل الإنساني وتنمية المجتمعات وإسعاد البشرية جمعاء، وتنفيذ المشروعات والبرامج الإنسانية الهادفة للتخفيف من معاناة الناس والوقوف معهم ومساندتهم في الحصول على الاحتياجات الحياتية الأساسية في مختلف أنحاء العالم.