محمد بن زايد وترامب يبحثان هاتفياً تطورات المنطقة

رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية

سموه ورؤساء وزراء بريطانيا وإيطاليا وتوغو يؤكدون ضرورة وقف التصعيد

السيسي: نرفض أي اعتداء على سيادة الدول العربية أو تهديد أمنها واستقرارها

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مع عدد من قادة الدول خلال اتصالات هاتفية التطورات التصعيدية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأعرب القادة عن التضامن مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة.

وتفصيلاً، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تناول الاتصال استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة والتي تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

مصر

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس خلال اتصال هاتفي تلقاه من أخيه فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الرئيس المصري خلال الاتصال، إدانة مصر هذه الاعتداءات ودعمها الكامل لدولة الإمارات في مواجهتها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة سكانها، مؤكداً رفضه أي اعتداء على سيادة الدول العربية أو تهديد أمنها واستقرارها.

وحذر الجانبان خلال الاتصال من خطورة التصعيد العسكري على أمن المنطقة واستقرارها مؤكدين ضرورة تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية تفادياً للمزيد من التدهور في الأمن الإقليمي والدولي

المملكة المتحدة

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي، تلقاه من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري المتصاعد وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاتصال، تأكيده تضامن بريطانيا مع دولة الإمارات وإدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تواصل استهداف أراضيها وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

كما أعرب عن شكره وتقديره لسموه للاهتمام، الذي تبديه دولة الإمارات بالرعايا البريطانيين المقيمين فيها، وضمان سلامتهم خلال هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس الوزراء لموقف بريطانيا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد، والعمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين.

إيطاليا

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه، أمس، من جورجا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري المتسارع فيها وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وجددت معاليها إدانة إيطاليا الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

كما أعربت معاليها عن شكرها وتقديرها لسموه للاهتمام، الذي توليه الدولة للرعايا الإيطاليين المقيمين فيها، خلال هذه الظروف الصعبة.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمعاليها لموقف إيطاليا الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.

وأكد الجانبان أن استمرار التصعيد العسكري يقوض الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من حدة التوترات الإقليمية والأزمات في المنطقة.

توغو

كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من فور غناسينغبي، رئيس وزراء جمهورية توغو، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة.

وأعرب فور غناسينغبي عن تضامن توغو مع كل ما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة معاليه لموقف توغو الداعم لدولة الإمارات.