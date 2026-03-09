رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وتلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، جرى خلاله بحث التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، خلال الاتصال، على دولة الإمارات قيادة وشعباً في ظل الاعتداءات الإيرانية السافرة، مؤكداً استنكاره وإدانته لهذه التعديات، ومشدداً على ضرورة إيقاف التصعيد الخطير.

من جانبه، اطمأن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دولة الكويت الشقيقة، معبراً عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق الخليجي المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، كما أكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية ولسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شهيدي الواجب.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.