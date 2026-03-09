محمد بن سعود: يوم زايد للعمل الإنساني يعزز مكانة الإمارات منارة للخير

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية تجدد الوفاء للمبادئ والقيم الإنسانية السامية التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعكس استمرار دولة الإمارات في نهجه القائم على مد يد العون ومساندة الشعوب دون تمييز أو تفرقة، بما يعزز مكانتها منارة للخير والرحمة ونموذجاً عالمياً في العمل الإنساني.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة، إن التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، الذي يوافق ذكرى رحيل المؤسس، أصبح رمزاً للعمل الإنساني وتجسيداً للقيم النبيلة التي غرسها في نفوس أبناء الوطن، مشيراً إلى أن هذا اليوم يمثل محطة للفخر بما حققته دولة الإمارات من إنجازات رائدة في مجالات العطاء والإغاثة والعمل الخيري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف سموه أن إرث الشيخ زايد، طيب الله ثراه، سيبقى حاضراً في مختلف جوانب الحياة في دولة الإمارات، بما يحمله من رؤية إنسانية عميقة تؤكد أهمية العمل الإنساني وترسيخ قيم التسامح والتعايش والمحبة بين الشعوب.

تقدير

وأشار سموه إلى أن العالم يقف اليوم تقديراً للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، حيث سارعت الدولة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم، دون النظر إلى دين أو عرق أو لون، مؤكداً أن هذا النهج يجسد القيم الأصيلة التي قامت عليها الدولة.

وفي ختام كلمته، دعا سموه الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة ويوفقها لمواصلة مسيرة التنمية والإنجاز، وأن يديم على شعب الإمارات تلاحمه وتكاتفه في خدمة الوطن.