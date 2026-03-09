حمدان بن زايد: منهج زايد الخير يعزز قيم التضامن والرحمة محلياً وعالمياً

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: إن الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيظل مصدر إلهام لمسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم زايد للعمل الإنساني نحيي ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونتذكر كيف جعل العطاء جزءاً من حياتنا.

إرثه الإنساني يواصل إلهامنا لمد يد العون لكل محتاج، ويظل منهج الخير ثابتاً في الإمارات ويعزز قيم التضامن والرحمة محلياً وعالمياً».