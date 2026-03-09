سيف بن زايد: الشيخ زايد جعل من الإمارات رمزاً للعطاء



أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» جعل من الإمارات رمزاً للعطاء بلا حدود.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في يوم زايد للعمل الإنساني، تتجلى روح العطاء التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجعل من الإمارات رمزاً للعطاء بلا حدود.. واليوم، تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تظل الإمارات منارةً للخير ويداً تمتد حيث يحتاج الإنسان إلى الأمل».