حمدان بن مبارك: يوم زايد للعمل الإنساني منارة للعطاء الإماراتي



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني تمثل مناسبة لتجديد الفخر بإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس ركائز النهج الإماراتي في العطاء الإنساني.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، إن الأعمال الخيرية الإماراتية التي انطلقت من دولة الإمارات وصلت إلى كل بقاع الأرض، مشيراً إلى أن هذا النهج الخيري يتعزز اليوم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف أن دولة الإمارات ستظل بعون الله ينبوعاً للعطاء والعمل الإنساني، مؤكداً أن يوم زايد للعمل الإنساني سيبقى منارة للخير تلهم الأجيال، وتؤكد دور الإمارات الريادي في المجال الإنساني على الصعيد العالمي.