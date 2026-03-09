تكريم 350 متسابقاً بجائزة سالم بن حم للقرآن

شهد مركز سالم بن حم الثقافي وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني حفل تكريم الفائزين بجائزة سالم بن حم للقرآن الكريم والحديث الشريف في موسمها الثاني، بمشاركة 350 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 34 مدرسة، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بترسيخ القيم القرآنية والنبوية في نفوس الطلبة، وتشجيعهم على حفظ كتاب الله والتنافس في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، إلى جانب عدد من المسؤولين والتربويين وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي والثقافي.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري أن هذه الجائزة تنطلق من الإيمان بأهمية بناء الإنسان على أساس راسخ من القيم الدينية والأخلاقية، مشيراً إلى أن العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية تمثل ركيزة أساسية في تنشئة الأجيال وتعزيز هويتهم الوطنية.

من جانبه أوضح الدكتور بخيت العامري، مدير عام مركز سالم بن حم الثقافي، أن الموسم الثاني من الجائزة شهد توسعاً ملحوظاً في حجم المشاركة، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة في الموسم الأول إلى 34 مدرسة في الموسم الثاني، كما ارتفع عدد المشاركين من 158 متسابقاً إلى نحو 350 متسابقاً.