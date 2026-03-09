«الاتحاد لحقوق الإنسان»: المناسبة ترسّخ العمل الإنساني المؤسسي

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن يوم زايد للعمل الإنساني، محطة وطنية متجددة لاستحضار الإرث الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأوضحت الجمعية أن اعتماد دولة الإمارات هذا اليوم مناسبة وطنية سنوية يأتي إحياءً لنهج إنساني راسخ قام على ترسيخ ثقافة العطاء، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، وتعزيز التضامن الإقليمي والدولي، وربط العمل الخيري بقيم التنمية المستدامة.

وأكدت أن المناسبة لا تمثل مجرد ذكرى، بل تجديد للالتزام بالمبادئ التي أرساها الشيخ زايد في ترسيخ مفهوم العمل الإنساني المؤسسي داخل الدولة وخارجها. وأكدت الجمعية أن دولة الإمارات تواصل، ترسيخ مكانتها أحد النماذج الرائدة في العمل الإنساني العالمي، فوفق تقارير المساعدات الإنمائية الدولية، تعد الإمارات من بين الدول الأعلى عالمياً في نسبة المساعدات قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي خلال العقد الأخير.

وأشارت الجمعية إلى أن المساعدات الإماراتية ركزت على قطاعات حيوية تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ودعم الاستقرار وإعادة الإعمار، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادئ العمل الإنساني القائمة على الحياد وعدم التحيز والاستقلال.

وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل تجسيداً عملياً للربط بين العمل الإنساني وحماية الحقوق الأساسية، داعية إلى تعزيز التضامن الدولي لسد الفجوة الإنسانية وضمان صون الكرامة الإنسانية للجميع دون استثناء.