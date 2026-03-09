«مياه وكهرباء الإمارات» تقدم طروداً رمضانية للأسر بالتعاون مع الهلال الأحمر

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن تقديمها طرود إفطار للأسر المحتاجة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتعزيز قيم الشهر الفضيل، ويوم زايد للعمل الإنساني. وبالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني تُجسّد هذه المبادرة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعكس التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بإحداث أثر إيجابي وملموس في المجتمع المحلّي. ومن خلال الشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حرصت الشركة على إيصال المواد الغذائية الأساسية إلى الأسر المستفيدة، لتوفير نوع من الدعم العملي لتمكينهم من إحياء الشهر الفضيل بكل يسر.

ركيزة أساسية

وتماشياً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات لعام 2026، تسلّط هذه المبادرة الضوء على الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع. وقد تم تجهيز الطرود لتجمع أفراد الأسرة معاً حول مائدة واحدة عند لحظة الإفطار، على نحو يُعزز روح التضامن والتراحم التي يجسدها شهر رمضان وتعكس القيم الأصيلة للمجتمع الاماراتي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور فيصل عبيد، «الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في شركة مياه وكهرباء الإمارات»: «يؤكّد يوم زايد للعمل الإنساني التزام دولة الإمارات بقيم العطاء ورعاية الآخرين.

ومع احتفائنا بعام الأسرة 2026، ستسهم هذه المبادرة في تمكيننا من القيام بدور عملي في دعم النسيج المجتمعي في الدولة، من خلال تخفيف الأعباء عن الأسر خلال الشهر الفضيل، كما تسهم شراكتنا مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تجسيد قيم الكرم والمسؤولية المجتمعية التي تشكل جوهر عملنا في شركة مياه وكهرباء الإمارات».

تم توزيع طرود الإفطار التي تحتوي على مواد غذائية أساسية، على الأسر المستفيدة في مناطق متفرقة من أبوظبي، بما يسهم في تعزيز روح التكاتف التي يدعو إليها شهر رمضان، وذلك ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية الذي تنفذه شركة مياه وكهرباء الإمارات بهدف دعم وتمكين المجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.