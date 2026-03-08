محمد بن راشد: في يوم زايد للعمل الإنساني يتجدد العهد والوعد على استمرار مسيرة العطاء الإنساني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه في يوم زايد للعمل الإنساني يتجدد العهد والوعد على استمرار مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات، تتجدد الهمة والعزيمة على بقاء العمل الإنساني ركن أساسي من مسيرتنا وأولوياتنا وأهدافنا.

رحم الله زايد الخير .. وطيب ثراه .. وجعل الفردوس الأعلى مثواه..".