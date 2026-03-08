حمدان بن محمد: الإمارات ستبقى كما أرادها زايد رمزاً للخير والعطاء الإنساني

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن زايد الخير أثرٌ باقٍ في قلوب شعبه، وفي كل يدٍ إماراتية تمتد بالخير لكل محتاج، وستبقى الإمارات، كما أرادها زايد، رمزاً للخير والعطاء الإنساني.

