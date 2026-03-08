محمد بن زايد: الشيخ زايد غرس قيماً إنسانية راسخة قامت عليها مسيرة الخير والعطاء في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، غرس قيماً إنسانية راسخة قامت عليها مسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيماً إنسانية راسخة قامت عليها مسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات، وفي "يوم زايد للعمل الإنساني" نجدد التزامنا بمواصلة هذا النهج، انطلاقاً من إيماننا بأن خدمة الإنسان أينما كان واجب ومسؤولية إنسانية وأخلاقية حتى خلال التحديات. وستبقى الإمارات دائماً يداً ممدودة بالخير والنماء والتعاون من أجل خير البشرية وازدهارها".